Serie D: il pensiero del Ds Massimo Taibi sulla Reggina

Anche la Pistoiese ha costruito una grande squadra e punta alla promozione

C’è sempre la Reggina nei pensieri del DS Massimo Taibi, oggi responsabile dell’area tecnica della Pistoiese. Anche gli arancioni puntano alla vittoria del campionato di serie D e di grande livello è stata la campagna acquisti. Ai colleghi di seried24 ha fatto il punto della situazione, con un passaggio che riportiamo di seguito, riguardante proprio la Reggina:

Leggi anche

“La Reggina è più competitiva rispetto al prossimo anno. Non essendoci la Scafatese e il Siracusa, la concorrenza è sicuramente minore. Infine, non dimentichiamoci che la Reggina non è andata in Serie C solo per un punto, quindi la base è già ottima”.