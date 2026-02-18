Reggina, Palumbo: il gol, la gioia, il ruolo e Torrisi

"Per la Reggina andrei anche in porta. Se non avesse avuto il problema Simone..."

Un gol a tempo quasi scaduto, uno sfiorato che probabilmente avrebbe fatto crollare giù il Granillo. Giornata da ricordare per l’esterno Palumbo che realizza uno dei suoi sogni, quello di segnare da reggino in un derby con il Messina. Così a Gazzetta del Sud: “Credo nel destino e se non avesse avuto il problema Simone, sarei rimasto in panchina. Spiace per il contrattempo capitato al mio compagno, gli auguro di ritornare presto, ma, a prescindere da tutto, mi sono fatto trovare pronto.

Ho provato una grande gioia per avere siglato l’1-1. Segnare contro il Messina non succede ogni giorno. Mi onoro di essere entrato nell’albo d’oro dei marcatori del derby dello Stretto. Ho ricevuto l’abbraccio di ogni componente della squadra per aver fatto esplodere il Granillo. Perdere sarebbe stata una beffa, anche perché abbiamo giocato solo noi.

Meritavamo, ripeto, di conquistare l’intera posta, ma quando non puoi vincere, come ci dice il mister, è preferibile non perdere. Nel calcio contano gli episodi e in due-tre occasioni siamo stati meno precisi.

Il distacco dalla vetta? Al momento i punti sono due, anche se ci sarà da aspettare la gara di recupero tra Enna e Athletic Palermo, rinviata. Preferiamo guardare in casa nostra, focalizzandoci sui nostri impegni. L’obiettivo è tornare in Lega Pro. Sarà una lotta accesa con Nissa, Savoia, Igea e Athletic. Ci auguriamo a maggio di poter festeggiare la promozione.

Il derby con la Vigor Lamexzia lo prepararemo con la solita intensità. Si punterà a riscattare il ko dell’andata. Andremo al “D’Ippolito” con la consapevolezza di essere forti e con l’aiuto dei nostri tifosi, nessun traguardo ci è precluso. Saranno in tanti anche domenica, non ci lasciano mai.

Ho fatto l’esterno basso, ma ho caratteristiche diverse. Preferisco il ruolo di braccetto alto dove sono maggiormente abituato. Rimango a disposizione dell’allenatore, per la Reggina andrei anche in porta.

Torrisi ci dà una carica incredibile. Ci fa rimanere sul pezzo, pretende che diamo il massimo”.