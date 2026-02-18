Reggina: è il momento di spingere. Tutti!

Il pareggio interno contro il Messina, è certamente esagerato vederlo come un dramma, quanto invece è giusto venga attentamente analizzato per una flessione generale che la Reggina non può ignorare. La squadra, che ha fatto registrare una straordinaria rimonta fino a questo punto della stagione, ora si trova a fronteggiare una fase delicata. L’allenatore Torrisi, esperto conoscitore del campionato e dei suoi uomini, sa bene che è il momento di intervenire per riportare la brillantezza e la freschezza che avevano contraddistinto la formazione amaranto fino a qualche settimana fa.

Forse è arrivato il momento di far rifiatare qualche giocatore, reduce da un periodo intenso e che ha mostrato segni di stanchezza. Altri, invece, meno impiegati finora potrebbero essere quelli giusti per dare nuovo slancio alla squadra. Torrisi, infatti, potrebbe optare per dei cambi strategici, contando su un organico ampio e di qualità.

Il pareggio ha fatto scivolare la Reggina al quinto posto, seppur a soli due punti dalla vetta. Questo rende da adesso in poi ancora più decisiva ogni partita e dove la squadra non può più permettersi di sbagliare, sperando anche in qualche passo falso delle avversarie davanti. Le due partite prima dello scontro diretto con la Nuova Igea sono fondamentali, partendo dalla Vigor Lamezia, in trasferta, match che si preannuncia particolarmente difficile.

Barillà ed Edera con ogni probabilità non saranno disponibili, ma soprattutto sulle corsie esterne le alternative non mancano, soprattutto pensando ad un Palumbo carico e rigenerato dalla decisiva rete nel derby o allo stesso Sartore, apparso brillante e più fresco di altri. Tornerà dopo la squalifica Rosario Girasole. Guardando il percorso delle ultime dodici giornate, ci sono a referto dieci vittorie e due pareggi. La delusione per l’ultimo arrivato con il Messina non deve, però, rovinare quanto di buono costruito in tutto questo periodo, certamente va analizzato come detto. Adesso è il momento di tornare a spingere forte, tutti.