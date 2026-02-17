Reggina: il pensiero di Torrisi sul momento non esaltante di Ragusa

Il tecnico Torrisi risponde in conferenza stampa alla domanda sul rendimento non esaltante in questo momento di Nino Ragusa: “Ragusa si allena benissimo, come tutti gli altri. Magari è un periodo dove sta subendo un calo fisiologico, ci sta e bisogna saperlo gestire. Ha abituato la piazza con delle giocate sue che sono di altra categoria, ora sta giocando in maniera normale, da sufficienza, manca lo step che lo ha portato a fare prestazioni dove ha sempre inciso, ma sono periodi che capitano. E’ stato fuori per tanto tempo, probabilmente paga adesso il grande lavoro che ha fatto per rientrare, ma ritengo che abbia fatto una buona partita, non eccelsa. Chiaro che da lui ci aspettiamo qualcosa in più e spero possa tornare allo stato di forma che conosciamo“.

