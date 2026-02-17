Reggina: Di Grazia e Fofana sui social, impressionati dal tifo amaranto
"Continuiamo il nostro percorso il bello deve ancora arrivare"
17 Febbraio 2026 - 10:14 | Redazione
Si vuole smaltire l’amarezza dopo il pareggio nel derby con il Messina, provando subito a voltare pagina e pensare già ai prossimi impegni. Sui social i messaggi di Di Grazia e Fofana che esaltano il pubblico amaranto, vero protagonista di un altro grande spettacolo al Granillo:
Di Grazia: “Abbiamo lottato sino all’ultimo secondo ma il vero spettacolo ieri siete stati voi“. Fofana: “Un derby si gioca con il cuore. Lo abbiamo fatto fino all’ultimo minuto, novanta minuti in campo, una presenza costante sugli spalti. Grazie. Continuiamo il nostro percorso il bello deve ancora arrivare“.