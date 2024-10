Reggina-Parma: l’obiettivo è arrivare a 10.000. Il dato aggiornato

Continua l’assalto ai punti di prevendita. C’è voglia di partecipazione e soprattutto di essere presenti al Granillo per sostenere la Reggina in quella che viene definita come una sfida importante per la squadra amaranto, rispetto a quello che potrà essere il percorso nell’immediato futuro. Sono diversi i motivi per i quali bisognerà stare al fianco della squadra e più volte li abbiamo elencati in questi giorni. Gli appelli sono arrivati da ogni parte, dal presidente Luca Gallo, passando per il simpaticissimo messaggio di German Denis: “Forza, inchimu u campu“.

Leggi anche

Il dato aggiornato dei biglietti staccati

A conclusione della mattinata di oggi, con i botteghini che evidenziano un continuo afflusso di tifosi, si sta per tagliare il traguardo dei 6000 biglietti staccati. L’obiettivo è quello di arrivare a quota 10.000, in modo da poter presentare intanto un gran colpo d’occhio e poi essere in tanti per sostenere la Reggina contro una delle grandi di questo campionato.