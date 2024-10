Reggina: ufficiale, Parodi saluta. Il comunicato

Ormai fuori dai giochi sin dalla preparazione estiva, per Stefano Parodi si chiude l’avventura con la squadra amaranto. Arriva il comunicato della società sulla risoluzione: “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Parodi. Il Club ringrazia Stefano per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali“.