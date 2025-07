Reggina: il patron Ballarino va oltre la C. Poi il passaggio sul ripescaggio

“Non venite a parlare al sottoscritto di quella che è l’importanza della Reggina“. Così il Dg Praticò risponde ad un collega in conferenza stampa. “Abbiamo ripreso il marchio, ricostruito il settore giovanile, lo Store. Non consento di usare a sproposito le parole. Si è risposto con fatti concreti e spero di poter raggiungere un risultato che mi riempirebbe di orgoglio che è quello di arrivare al professionismo. Volevamo farlo lo scorso anno, qualche errore è stato commesso, ma si è fatto tanto lavoro”.

Il patron Ballarino: “Il primo obiettivo rimane quello del professionismo e una volta raggiunto, non vogliamo scomparire ma rafforzarci dal punto di vista strutturale ed economico per poi puntare ad andare ancora avanti, quindi la serie B. La comunicazione? Sono sorte delle problematiche e delle situazioni che hanno portato alla confusione di questi ultimi tempi, con la trasformazione dell’entusiasmo in malcontento. Non possiamo sbagliare, sicuramente può succedere, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Ripescaggi? Lunedi scorso abbiamo creato i presupposti nel caso in cui si dovesse verificare qualcosa, anche se tutto questo, purtroppo, credo sarà inutile”.