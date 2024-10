Reggina, Patti: ‘Entella avversario motivato, ma noi abbiamo una garanzia’

Qualche assenza per Toscano ed il dubbio sulle condizioni di Vasic

La Reggina si prepara alla seconda trasferta stagionale. Toscano dovrà rinunciare sicuramente a Rolando leggermente infortunato, Charpentier ancora in fase di recupero, Delprato in isolamento fiduciario, ma ritrova il fortissimo Rivas. Riguardo le condizioni di Vasic ne sapremo di più durante la conferenza stampa di questo pomeriggio dove l’allenatore amaranto come di consueto parlerà alla stampa.

Nel frattempo qualche passaggio sul prossimo avversario lo ha fatto il collaboratore diretto del Ds Taibi Matteo Patti che sull’Entella ha dichiarato: “In B non esistono gare semplici. Troveremo un avversario motivato. Paolucci, Brescianini, Brunori Sandri e Crimi sono elementi di qualità. Toscano ha già catechizzato tutti, è lui la nostra garanzia“.