Reggina, Pellicanò: ‘Il mister ci trasmette la voglia di vincere’

Sul quotidiano Gazzetta del Sud, l’intervista al giovane attaccante Antonino Pellicanò: “Sono felice per la vittoria, abbiamo intrapreso la strada giusta e speriamo di aver messo alle spalle definitivamente il momento negativo. Era fondamentale fare risultato pieno contro il Paternò e ci siamo riusciti grazie anche ai suggerienti del mister che ci ha trasmesso la voglia di vincere, ci sono però mancati i nostri tifosi. Abbiamo fame e quando entriamo in campo siamo feroci. Non bisognerà mollare, maggio è ancora lontano, viviamo alla giornata senza guardare troppo lontano.

Contro il Milazzo saremo davanti al nostro pubblico e non dovremo sbagliare, proveremo a rientrare nel giro promozione. Il clima all’interno dello spogliatoio è sereno, siamo come una famiglia, il gruppo è unito e i compagni con maggiore esperienza ci aiutano. Scherzosamente vengo chiamato il ‘cigno di Ciccarello’. Mi piace il nuovo assetto, ho imparato a conoscerlo e rimango a disposizione delle scelte del mister”