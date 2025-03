Reggina, Perri: ‘Il 13 aprile la giornata decisiva a patto che…’

Sette gol nella passata stagione, tanta tribuna e molta panchina nel corso di quella attuale. Marcel Perri, però, nonostante tutto si sente pienamente dentro il progetto e più che mai coinvolto in quella che è la rincorsa verso la promozione. Ne ha parlato a Gazzetta del Sud: “Stiamo attraversando un periodo positivo e siamo focalizzati sulla gara contro i nostri ‘cugini’. Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato, dobbiamo cercare di vincere perchè l’obiettivo è arrivare in testa, non molliamo nulla e rimaniamo sul pezzo.

Leggi anche

Possiamo superare il Siracusa a patto che si riesca a fare bottino pieno fino a maggio, dovessimo riuscire a conquistare il massimo dei punti nelle prossime sette gare, la Lega Pro salvo sorprese, diventerà realtà. La capolista un pareggio lo concederà e bisognerà sfruttare l’occasione. L’uscita di scena degli agrigentini ci ha dato una mano e il prossimo tredici aprile rischia di diventare la giornata decisiva, quando la capolista riposerà. Attualmente abbiamo quattro lunghezze di ritardo dalla vetta, distacco non incolmabile.

Leggi anche

Negli scontri diretti qualcosa si è lasciato per strada. Preferiamo non guardare al passato, a noi interessa il presente che si chiama Sambiase”.