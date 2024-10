Reggina-Pisa: nuovo problema in attacco per il tecnico D’Angelo

Reggina-Pisa, la sfida tra le due compagini che in questo avvio di 2023, in riferimento alle squadre di medio alta classifica, hanno raccolto meno rispetto alla attese. I toscani solo due pareggi in quattro gare, gli amaranto uno in più. Entrambe, però, puntano a tornare al successo seppur con problematiche legate ad infortuni e squalifiche. La Reggina rinuncia ancora a Majer per la discutibilissima doppia ammonizione, fuori per infortunio Camporese e Ricci ed in attesa di avere notizie riguardo il recupero di Hernani.

Nuovo problema per D’Angelo

In casa Pisa, l’attaccante più importante Torregrossa starà fuori ancora per qualche settimana, mentre per squalifica resteranno ai box Mastinu e Marin. Secondo quanto scrive La Nazione, nuovo problema per il tecnico D’Angelo nel reparto offensivo con “un piccolo affaticamento per Stefano Moreo rischia di compromettere la marcia di avvicinamento alla sfida con la Reggina di sabato alle 14, con i nerazzurri che potrebbero rimanere spuntati alla vigilia della difficile trasferta allo stadio “Oreste Granillo”. L’ex calciatore del Brescia infatti martedì si era fermato anzitempo nel corso dell’allenamento, mentre ieri è stato tenuto a riposo precauzionale. Vista anche l’assenza di Ernesto Torregrossa, le uniche due punte a disposizione di D’Angelo sono Gliozzi e Masucci. Moreo però potrebbe comunque essere della partita, ma vista la situazione potrebbe essere difficile vederlo tra i titolari“.