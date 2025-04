Reggina, nessuno ti regala nulla. Trocini attende notizie dallo staff medico

Un nuovo ostacolo sulla strada della Reggina dopo quelli superati con grande fatica e consecutivamente. Battaglie vere contro Sambiase e Vibonese, squadre decisamente attrezzate anche se con atteggiamenti differenti nei due confronti con gli amaranto. Come altrettanto dura era stata la partita giocata qualche settimana prima con il Paternò, come a dire che se la Reggina dovesse riuscire a compiere l’impresa sarà oltre che sudata veramente meritata.

Mister Trocini e i suoi hanno ripreso le fatiche per preparare la prossima sfida e tornando agli ostacoli, quello di domenica si chiama Pompei. Una compagine totalmente diversa rispetto a quella che ha iniziato la stagione e che aveva avviato la sua smobilitazione già in occasione della gara di andata. A tale proposito, spesso si parla con rammarico della sconfitta interna con il Siracusa, ma due punti veramente persi sono quelli contro i campani quando gli amaranto, reduci dalla vittoria con la Vibonese e in vantaggio al Granillo per 2-0, si sono fatti raggiungere da De Luca e compagni, gettando al vento un successo già in pugno.

Inutile dire che non sarà semplice neppure questa volta, ci si è accorti che nessuno regala nulla, giustamente, e anche domenica i giovanotti amaranto dovranno produrre il massimo sforzo per portare le vittorie a sette consecutive. Il tecnico spera di far recuperare ai suoi energie fisiche e mentali e attende notizie dall’infermeria rispetto alle condizioni di Adejo, Salandria, Ragusa e Laaribi. In questa fase finale della stagione c’è bisogno di tutti e al meglio dellla forma.