Reggina: il dato curioso che riguarda i tre portieri amaranto

Con l’arrivo di Andrea Boschi, diventano tre i portieri a disposizione di mister Bruno Trocini in vista della nuova stagione. Una scelta in continuità con quanto già visto lo scorso anno, quando la società, dopo la prima esperienza in Serie D con l’esperto Martinez tra i pali, ancora in rosa nella seconda stagione ma raramente impiegato, ha optato per affidarsi a un estremo difensore Under.

Leggi anche

Nel 4-3-3 disegnato dal tecnico amaranto, tre quinti della linea difensiva, portiere compreso, sono composti da giocatori fuoriquota, un criterio che verrà ovviamente ancora riproposto. La curiosità è che i tre portieri attualmente in organico, Antonio Lagonigro, Franco Druetto e il neoacquisto Andrea Boschi, sono tutti nati nel 2006.

Da capire se il giovane Druetto resterà in amaranto o, come accaduto lo scorso anno con il trasferimento al Bocale, sarà ceduto nuovamente in prestito. Comunque i portieri dovranno essere tre.