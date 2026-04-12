Gela-Reggina: le formazioni ufficiali. Torrisi schiera l’undici migliore
Gli amaranto con un solo risultato. Vincere e continuare a sperare
12 Aprile 2026 - 13:50 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Gela-Reggina, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie D girone I:
GELA (4-3-3): Colace; Argentati, Sbuttoni, Giuliani, Berto; Cancemi, Giacomarro, Teijo; Siino, Flores, Tuccio. All. Misiti
A disposizione: Florulli, La Rosa, Sinatra, Catanzaro, Eguaseki, Cona, Petta, Camolese, De Caro.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Ragusa, Palumbo, Porcino, Guida, Sartore, Macrì.
Arbitro: Giosuè Ambrosino (Torre del Greco). Assistenti: Enrico Antonino (Basano del Grappa), Enrico Rossetto (Schio)