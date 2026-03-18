Reggina: gli ultimi due precedenti contro Cozza. Difficoltà e vittorie sofferte

Il match è stato anticipato a sabato, in campo alle ore 14,30

Reggina–Acireale si giocherà sabato alle 14,30. Due squadre che lottano per obiettivi opposti, con gli amaranto impegnati a scalare la classifica per il raggiungimento della prima posizione e i granata che battagliano per evitare la retrocessione. Al Granillo torna l’ex capitano Francesco Cozza e i confronti contro le sue squadre non sono mai stati semplici.

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Quando sedeva sulla panchina della Gioiese, la Reggina riuscì a spuntarla solo al minuto 92 grazie ad una zampata di Zanchi. Lo scorso anno ancora più sofferto il successo con il Locri: la squadra di Cozza chiuse il primo tempo avanti di due reti dopo una prestazione straordinaria, rischiando di fare anche il terzo, prima di subire la rimonta amaranto nella ripresa fino al 3-2 finale arrivato a quattro minuti dalla fine con una spettacolare sforbiciata di Ragusa.

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Vedremo quale sarà l’accoglienza per l’ex capitano di tante battaglie, ricordando le frizioni due anni addietro con il mancato saluto della curva sud e il forte risentimento del tecnico manifestato a fine partita. Nella passata stagione, invece, la sconfitta gli costò l’esonero. Tornato in panchina non riuscì nell’impresa di salvare la squadra ionica.