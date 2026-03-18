Reggina: la situazione disciplinare. Un calciatore in diffida, altri due dovranno fare attenzione

Con la speranza di recuperare Barillà e Sartore, unici assenti della scorsa settimana, la Reggina si appresta a vivere uno dei momenti più delicati e determinanti dell’intera stagione. All’orizzonte c’è un ciclo di tre partite che potrebbe indirizzare in maniera definitiva il cammino degli amaranto.

La situazione in classifica, infatti, non lascia molto spazio a calcoli: nelle ultime otto giornate servirà un rendimento quasi perfetto. L’obiettivo è chiaro, fare bottino pieno, pur nella consapevolezza che non sarà semplice e che, in un campionato così equilibrato, potrebbe addirittura non bastare.

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Per questo motivo diventa fondamentale curare ogni dettaglio, non solo sotto il profilo tecnico e tattico, ma anche nella gestione delle energie e della disciplina. Il tema cartellini, in tal senso, rappresenta un fattore da non sottovalutare. Avere l’organico al completo nelle gare decisive può fare la differenza.

Al momento, l’unico diffidato tra i calciatori è l’esterno Distratto, a cui si aggiunge anche mister Torrisi. Restano però sotto stretta osservazione due elementi chiave come Domenico Girasole e Laaribi, entrambi fermi a quota otto ammonizioni: al prossimo cartellino scatterà per loro la diffida, aumentando il rischio di possibili assenze nelle sfide più importanti.

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La Reggina, dunque, si prepara a stringere i denti e a giocarsi tutto. Il margine di errore è ridotto al minimo: adesso serve continuità, concentrazione e quel pizzico di determinazione in più per provare a trasformare questo finale di stagione in una cavalcata esaltante.