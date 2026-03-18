Reggina-Acireale: si lavora per anticipare il match. Giorno e orario

La decisione di fissare il recupero tra Igea Virtus e Reggina per il prossimo 25 marzo ha cambiato improvvisamente il volto del calendario per i reggini. La formazione amaranto si ritrova infatti ad affrontare un ciclo di gare ravvicinate, non solo impegnative sotto il profilo fisico, ma anche decisive per il cammino stagionale.

Una situazione che ha spinto la società a muoversi con tempestività, cercando di alleggerire almeno in parte il carico degli impegni. Da qui nasce la richiesta avanzata all’Acireale di anticipare al sabato la gara in programma domenica allo Stadio Oreste Granillo.

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Una proposta che dovrebbe trovare terreno comune anche nelle esigenze del club granata. L’Acireale, infatti, sarà a sua volta impegnato il 25 marzo nel recupero contro l’Enna, motivo per cui entrambe le società condividono la necessità di gestire al meglio le energie in un momento cruciale della stagione.

Le interlocuzioni tra i due club sono iniziate già nella giornata di lunedì e, nelle prossime ore, è attesa una risposta definitiva. L’orario individuato sarebbe quello delle 14:30.

Un’eventuale modifica del calendario rappresenterebbe un piccolo ma significativo aiuto per la Reggina, chiamata a mantenere alta la concentrazione e a dosare le forze in una fase della stagione in cui ogni partita può fare la differenza.