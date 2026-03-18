Reggina: nelle prossime tre partite ci si gioca la stagione

La settimana che attende la Reggina ha il sapore della verità. Sette giorni, tre partite e un destino ancora tutto da scrivere. Gli amaranto si giocano molto, forse tutto, nella corsa al primo posto.

Come già previsto, il recupero contro l’Igea Virtus è stato fissato per il 25 marzo, andando a inserirsi in un calendario già fitto e carico di insidie. Prima ci sarà la sfida contro l’Acireale al Granillo, poi il turno infrasettimanale e infine la delicata trasferta sul campo dell’Athletic Palermo.

Tre impegni ravvicinati, tre ostacoli da superare per continuare a inseguire un obiettivo difficile ma ancora alla portata. La rimonta costruita dagli amaranto ha subìto un rallentamento, adesso servirà riprendere quella marcia nel momento più difficile e delicato del campionato

La chiave sarà l’atteggiamento. La Reggina dovrà ritrovare quello spirito combattivo che ha caratterizzato il periodo migliore della stagione: aggressività, intensità e capacità di restare dentro la partita in ogni momento. Ma soprattutto servirà maggiore concretezza sotto porta, un aspetto che in più occasioni ha frenato la corsa degli amaranto.

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In un calendario così compresso, diventa fondamentale anche la gestione delle risorse. Il tecnico Torrisi spera di recuperare anche gli unici due rimasti fuori per infortunio la settimana scorsa, Barillà e Sartore, pedine preziose per allungare le rotazioni e mantenere alto il livello della squadra.

Non è più il tempo dei calcoli. La Reggina è chiamata a dare risposte immediate e concrete. Questa settimana dirà se la corsa verso il primo posto potrà continuare con forza o se, al contrario, sarà destinata a interrompersi con largo anticipo. Sette giorni per decidere una stagione.