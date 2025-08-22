Reggina Primavera 1992. Oggi tutti insieme: calciatori, tecnici e dirigenti

Un’impresa sfiorata davanti a un stadio gremito. La Reggina Primavera, il 28 giugno 1992, accarezzò il sogno di vincere uno storico scudetto giovanile, in una doppia finale che vide prevalere il Torino di Bobo Vieri. Quella squadra diede il via ad una programmazione e organizzazione del settore giovanile impeccabili e resta ancora oggi un orgoglio per Reggio e per tutta la Calabria.

A distanza di 33 anni, i protagonisti di quella stagione si ritroveranno. L’appuntamento è per oggi venerdì 22 agosto a Reggio Calabria, dove ex calciatori, dirigenti e staff tecnico torneranno insieme per una serata dedicata all’amicizia e ai ricordi.

“Nonostante sia passato tanto tempo – sottolineano gli organizzatori – quelle emozioni rimangono vive nei nostri cuori, come se il tempo si fosse fermato. Ognuno custodisce aneddoti e momenti che hanno segnato un periodo indimenticabile della nostra vita sportiva”.

La Reggina Primavera di allora non fu solo finalista scudetto: raggiunse anche la semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli, dimostrando il valore di un settore giovanile che rappresentò per anni il fiore all’occhiello della società amaranto.

Un ricordo che oggi si trasforma in celebrazione, a testimonianza di quanto quella squadra abbia fatto sognare un’intera città.

Le formazioni di quella finale

REGGINA: De Clò, Montesanto, Borriello, Granzotto, Di Sole, P.Campolo, Filippone, (56′ Cozza) S.Campolo, Spader, Tosti, (65′ Chiera), Belmonte. All. Iacoboni

TORINO: Pastine, Falcone, Lanzara, Sottil, Cois, Minghelli, Della Morte, Bertelli (89′ Colasante), Vieri, Donà, Manni (74′ Di Maggio). All. Rampanti

Risultato finale 3-4. Andata 0-0. Torino Campione d’Italia.

Una delle curiosità riguarda il portiere granata Pastine. In campo quel giorno per la finale scudetto, in campo anche il 13 giugno del 1999 (poi sostituito da Sorrentino), quando la Reggina al Delle Alpi si impose per 1-2, conquistando la prima storica promozione in serie A.