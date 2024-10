Reggina, ecco il primo difensore esperto

Due giovani come Kirwan e Franchini presi ed ufficializzati, un difensore esperto ad un passo dalla firma. Secondo i colleghi di tuttoC.com per Diego Conson, ex capitano della Sambenedettese, nonostante sia sulla lista di molte squadre di Serie C, la Reggina sarebbe in pole per acquisirne le prestazioni. Decisiva la settimana che sta per iniziare e quindi un altro tassello che si aggiunge alla rosa a disposizione di mister Cevoli.