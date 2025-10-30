Reggina-Nuova Igea: le due iniziative del club per abbonati e non
"È il momento di esserci". Lo slogan che accompagna la prevendita
30 Ottobre 2025 - 10:01 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica che dalle ore 16 del 30 ottobre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nuova Igea Virtus, in programma domenica 2 novembre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie D girone I.
Per questa gara, il club ha previsto due iniziative:
- PROMO “PORTA UN AMICO”
Tutti gli abbonati avranno la possibilità di portare al Granillo un amico acquistando un biglietto a prezzo ridotto nel proprio settore di riferimento:
CURVA SUD € 5 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 15 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
- I non abbonati, potranno acquistare il tagliando d’ingresso ad un prezzo ridotto:
PREZZI BIGLIETTI
CURVA SUD € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 18 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 27 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 36 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
Sabato 1 novembre chiuso, domenica 2 novembre dalle ore 9 alle 13.30
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI (600 tagliandi disponibili)
Biglietto unico € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.