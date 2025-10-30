City Now

Reggina-Nuova Igea: le due iniziative del club per abbonati e non

"È il momento di esserci". Lo slogan che accompagna la prevendita

30 Ottobre 2025 - 10:01 | Comunicato Stampa

Reggina Tifosi Curva Sud Squadra ()

AS Reggina 1914 comunica che dalle ore 16 del 30 ottobre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nuova Igea Virtus, in programma domenica 2 novembre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Per questa gara, il club ha previsto due iniziative:

  • PROMO “PORTA UN AMICO”

Tutti gli abbonati avranno la possibilità di portare al Granillo un amico acquistando un biglietto a prezzo ridotto nel proprio settore di riferimento:

CURVA SUD € 5 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 15 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

  • I non abbonati, potranno acquistare il tagliando d’ingresso ad un prezzo ridotto:

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 18 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 27 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 36 + diritti di prevendita Vivaticket

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
Sabato 1 novembre chiuso, domenica 2 novembre dalle ore 9 alle 13.30

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI (600 tagliandi disponibili)
Biglietto unico € 8,50 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.

