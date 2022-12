Firmato il protocollo di intesa con il Tribunale per i Minorenni per attività sociali e di reinserimento

Un altissimo momento istituzionale e di responsabilità. Oggi la Reggina, rappresentata in Prefettura a Reggio Calabria da Felice Saladini e Marcello Cardona, ha sancito la firma del protocollo di intesa con il Tribunale per i Minorenni per attività sociali e di reinserimento.

CLICCA QUI per vedere il video