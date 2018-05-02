È ufficiale il bando per la gestione del centro sportivo S.Agata, in affitto alla Reggina 1914 fino al 30 giugno 2018: il futuro dell'impianto è alla svolta

Ci siamo. È stato ufficialmente pubblicato il bando per la gestione del centro sportivo S.Agata, questione che interessa più parti e adesso arrivata nel momento decisivo. Attualmente in gestione alla Reggina 1914, con scadenza del fitto il prossimo 30 giugno 2018, il S.Agata quindi si appresta a conoscere il proprio futuro.

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