Reggina – Pubblicato il bando per il S.Agata
È ufficiale il bando per la gestione del centro sportivo S.Agata, in affitto alla Reggina 1914 fino al 30 giugno 2018: il futuro dell'impianto è alla svolta
02 Maggio 2018 - 19:36 | di Vincenzo Comi
Ci siamo. È stato ufficialmente pubblicato il bando per la gestione del centro sportivo S.Agata, questione che interessa più parti e adesso arrivata nel momento decisivo. Attualmente in gestione alla Reggina 1914, con scadenza del fitto il prossimo 30 giugno 2018, il S.Agata quindi si appresta a conoscere il proprio futuro.
CLICCA QUI per consultare il bando integrale.
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