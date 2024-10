Reggina: per la quota abbonati la società ha un obiettivo

Ci si avvia verso la conclusione della lunga campagna abbonamenti della Reggina. Pur non avendolo mai dichiarato pubblicamente, in società si aspettavano una risposta più robusta, anche se il dato attuale ufficializzato delle 4187 tessere, rimane comunque interessante. C’è grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo che non è affatto scemato, visti i 4000 spettatori paganti contro la Cavese, aggiunti appunto agli abbonati.

Dopo aver fornito l’ultimo dato ufficiale, la Reggina adesso si pone un obiettivo e chiede: “Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna abbonamenti, raggiungeremo le 5000 tessere?”

