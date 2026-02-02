Reggina: Ragusa diretto sugli arbitraggi e sulle decisioni tutte contro

Nel corso dell’intervento a radio Febea, Nino Ragusa ha parlato anche di arbitri: “Il rigore? Quando sono a nostro favore non se ne accorge mai nessuno. Al contrario si accorgono invece di tutto. Ferraro placcato non bloccato. Puoi lasciare andare la prima volta, ma non per tutta la partita, in quel modo l’avversario si sente legittimato a farlo senza problemi.

Sono situazioni che si ripetono, non è mia intenzione fare polemica, ma a parti invertite sarebbe state tutte segnalate. Con noi si sorvola, forse sono condizionati dall’atmosfera, il contorno. Gli arbitri pur di dimostrare di non soffrire la pressione dell’ambiente, dirigono in maniera mediocre“.