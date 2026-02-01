Reggina, mister Torrisi sull’arbitraggio: due gli episodi contestati

In sala stampa mister Torrisi torna su alcuni episodi alcuni dubbi, altri più evidenti, che si sono verificati durante il corso della partita: “Se non era fallo da espulsione su Lagonigro allora il regolamento andrebbe rivisto, c’era almeno un rigore netto per un intervento di mano in area (tiro di Ferraro respinto con un braccio da un difensore). Siamo qui a rammaricarci di questo perchè poi gli episodi possono incidere, evidentemente l’arbitro non era messo bene nelle due situazioni, altrimenti non è spiegabile.

L’assistente l’abbiamo sollecitato, però poi ci vuole personalità ad alzare la bandierina e dire all’arbitro di aver visto qualcosa. Gli episodi alla fine vanno sempre a compensarsi, speriamo, poi ci sono squadre che con questi falli di mano sono un pò più fortunate. Nell’arco di una stagione incidono o in positivo o in negativo”.