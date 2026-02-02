Reggina: l’analisi di Ragusa dopo il pareggio con il Savoia

Il giorno dopo il pareggio tra Reggina e Savoia, è intervenuto a radio Febea l’attaccante Ragusa: “La storia di questa stagione dice che c’è tanto equilibrio con cinque squadre in testa nel giro di tre punti e quindi bisognerà lottare fino alla fine. Si possono perdere punti contro chiunque. Il Savoia ha fatto un’ottima partenza, al contrario nostro che invece siamo partiti con il freno a mano tirato. Ci stava il loro vantaggio, mentre nel secondo dopo aver pareggiato avremmo potuto anche segnare la rete del 2-1.

Non ci siamo demoralizzati e anche l’azione del nostro gol nasce da una azione manovrata, studiata, ben sviluppata. Non facciamo paragoni con la stagione passata, sarebbe un grave errore, il campionato è totalmente diverso e può succedere veramente di tutto fino alla fine. L’attenzione e la concentrazione saranno determinanti. Basta un passo falso per rimanere indietro.

La cosa positiva è che nonostante le difficoltà del primo tempo non ci siamo disuniti, abbiamo sempre cercato di essere propositivi anche se rispetto alle gare precedenti lo abbiamo fatto meno bene. Si è cercato il gol anche sui calci piazzati e con qualche schema. Noi vogliamo sempre vincere e siamo dispiaciuti per non aver potuto regalare una gioia ai nostri tifosi, per fortuna davanti la capolista ha pareggiato. Ma quello che conta è fare il nostro a partire dalla prossima gara contro un Ragusa in cerca di punti per la salvezza”.