Reggina-Ragusa: i convocati amaranto. Alcune scelte sembrano definitive

Non c'è il capitano Barillà e ovviamente gli squalificati Montalto e Ferraro

04 Ottobre 2025 - 15:55 | Redazione

Antonino Barillà Reggina ()

Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 6ª giornata di campionato con il Ragusa:

Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole  
Centrocampisti: Correnti, Gatto, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Pellicanò, Ragusa, Rizzo

Ancora fuori Zenuni e Lanzillotta, si rivedono Correnti e Fomete, escluso Palumbo. La prima di Rizzo. Barillà assente per il riacutizzarsi del dolore al polso operato.

