Reggina-Ragusa: i convocati amaranto. Alcune scelte sembrano definitive
Non c'è il capitano Barillà e ovviamente gli squalificati Montalto e Ferraro
04 Ottobre 2025 - 15:55 | Redazione
Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 6ª giornata di campionato con il Ragusa:
Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole
Centrocampisti: Correnti, Gatto, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Pellicanò, Ragusa, Rizzo
Ancora fuori Zenuni e Lanzillotta, si rivedono Correnti e Fomete, escluso Palumbo. La prima di Rizzo. Barillà assente per il riacutizzarsi del dolore al polso operato.