Reggina-Ragusa: le formazioni ufficiali. Trocini rivoluziona l’undici iniziale
Fuori Laaribi, in attacco si punta sul giovane Pellicanò
05 Ottobre 2025 - 14:04 | Redazione
e formazioni ufficiali di Reggina-Ragusa, gara valida per la 6ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Gatto, Blondett, D. Girasole, Fomete; Correnti, Mungo, Porcino; Ragusa, Pellicanò; Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Salandria, R. Girasole, Edera, Laaribi, Rizzo, Grillo.
RAGUSA (3-5-2): Bonagura; Prestigiacomo, Callegari, B. Esposito; D’Amore, Bianco, Memeo, Aronica, Accetta; Sinatra, Capone. All. Lucenti
A disposizione: Esposito M., Cantone, Battaglia, Rizzo, Baumwollspinner, Guzzo, Campanile, Mazzocchi, Rafele.
Arbitro: Marco Schmid (Rovereto) Assistenti: Giovanni Di Meglio (Napoli), Giovanni Santoriello (Nocera Inferiore)