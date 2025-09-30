Reggina: fuori Montalto e Ferraro. Le soluzioni alternative

Attacco... spuntato. Ma non è detto che questo sia uno svantaggio

La Reggina dovrà fare a meno di due tra i calciatori più importanti in organico, nella delicata sfida di domenica contro il Ragusa. Ferraro e Montalto, infatti, non saranno della partita dopo le espulsioni rimediate nel giro di appena quattro giorni, entrambe arrivate per lo stesso motivo e con dinamiche molto simili.

Per Ferraro la sanzione è già stata definita: due giornate di stop. Stessa sorte dovrebbe toccare a Montalto, e quindi la certezza di assenze pesanti per il reparto offensivo amaranto.

Se i nomi sono di primo piano, i numeri raccontano però al momento una realtà diversa: soltanto una rete segnata da Ferraro, quella contro la Nissa e ancora zero gol per Montalto, pur avendo quest’ultimo procurato due calci di rigore e sfiorato clamorosamente la rete in almeno due circostanze. Dati che evidenziano quanto finora il contributo in zona realizzativa non sia stato all’altezza delle aspettative.

La contemporanea assenza apre inevitabilmente a nuove soluzioni da ricercare per il tecnico Trocini. In organico e per caratteristiche ci sono i giovani Pellicanò e Rizzo, ma la soluzione più concreta sembra essere lo spostamento di Ragusa al centro dell’attacco. L’esterno ha già ricoperto quel ruolo e potrebbe garantire maggiore equilibrio. Difficile invece immaginare Edera in posizione centrale: l’ex Torino appare tra i giocatori più in forma e sacrificarlo in quella zona di campo rischierebbe di ridurne l’efficacia.

La scelta definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma la Reggina si prepara a sfidare il Ragusa con un attacco… spuntato. Ma non è detto che questo sia uno svantaggio.