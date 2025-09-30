City Now

Reggina: fuori Montalto e Ferraro. Le soluzioni alternative

Attacco... spuntato. Ma non è detto che questo sia uno svantaggio

30 Settembre 2025 - 11:18 | Redazione

Adriano Montalto Reggina ()

La Reggina dovrà fare a meno di due tra i calciatori più importanti in organico, nella delicata sfida di domenica contro il Ragusa. Ferraro e Montalto, infatti, non saranno della partita dopo le espulsioni rimediate nel giro di appena quattro giorni, entrambe arrivate per lo stesso motivo e con dinamiche molto simili.

Per Ferraro la sanzione è già stata definita: due giornate di stop. Stessa sorte dovrebbe toccare a Montalto, e quindi la certezza di assenze pesanti per il reparto offensivo amaranto.

Se i nomi sono di primo piano, i numeri raccontano però al momento una realtà diversa: soltanto una rete segnata da Ferraro, quella contro la Nissa e ancora zero gol per Montalto, pur avendo quest’ultimo procurato due calci di rigore e sfiorato clamorosamente la rete in almeno due circostanze. Dati che evidenziano quanto finora il contributo in zona realizzativa non sia stato all’altezza delle aspettative.

Luca Ferraro Reggina ()

La contemporanea assenza apre inevitabilmente a nuove soluzioni da ricercare per il tecnico Trocini. In organico e per caratteristiche ci sono i giovani Pellicanò e Rizzo, ma la soluzione più concreta sembra essere lo spostamento di Ragusa al centro dell’attacco. L’esterno ha già ricoperto quel ruolo e potrebbe garantire maggiore equilibrio. Difficile invece immaginare Edera in posizione centrale: l’ex Torino appare tra i giocatori più in forma e sacrificarlo in quella zona di campo rischierebbe di ridurne l’efficacia.

La scelta definitiva arriverà nei prossimi giorni, ma la Reggina si prepara a sfidare il Ragusa con un attacco… spuntato. Ma non è detto che questo sia uno svantaggio.

