Reggina: un silenzio che deve diventare forza. Il campionato ci sta aspettando

Un silenzio che deve diventare forza. La Reggina si prepara a una nuova settimana, quella che porta al confronto di domenica contro il Ragusa, partita che non ammette altri rinvii rispetto all’appuntamento con la vittoria.

Il momento resta complicato. La squadra è chiamata a ritrovare serenità e compattezza, indispensabili per rialzarsi. Non sarà forse la corazzata immaginata a fine mercato, ma l’organico amaranto resta competitivo per un campionato di vertice. Lo conferma la classifica corta di queste prime cinque giornate, che lascia ancora margini importanti.

In questa fase, però, non bastano i numeri. La società e il tecnico hanno il compito di riportare equilibrio e ordine, andando oltre la semplice analisi delle prestazioni. A pesare sono anche atteggiamenti altalenanti e reazioni inspiegabili, come quelle di Ferraro e Montalto, due elementi di esperienza dai quali ci si attende un apporto differente, non solo tecnico ma anche caratteriale.

Ora serve compattezza. È questa la chiave per uscire da una fase difficile e guardare con fiducia a un futuro diverso. Tornare a vincere, e farlo con continuità, è l’obiettivo primario. Il campionato, per fortuna, sembra ancora aspettare la Reggina.