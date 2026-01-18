Reggina: Ragusa sarà squalificato. Preoccupazione per due calciatori ma Torrisi tranquillizza tutti

La Reggina vince ancora. Contro la Vibonese arriva l’ottavo successo consecutivo e la classifica in vetta si accorcia ulteriormente: gli amaranto si portano a ridosso della prima posizione, oggi occupata da tre formazioni.

Leggi anche

Primo tempo decisivo

Il match si decide nei primi quarantacinque minuti. Torrisi ripropone Edera dall’inizio e la scelta paga subito: l’attaccante trova il gol all’ottavo e dà slancio alla squadra indirizzando l’incontro verso la giusta direzione. La Reggina colpisce ancora con Mungo nel finale di tempo. Poi il capolavoro di Ferraro, che inventa la terza rete con una giocata di qualità e chiude di fatto i conti già all’intervallo. Nella ripresa la squadra gestisce. Ritmi più bassi, meno rischi e controllo del campo fino al triplice fischio.

Leggi anche

Ragusa ammonito: salta la Gelbison

Nel contesto della gara pesa anche il giallo rimediato da Ragusa. Il calciatore era in diffida e l’ammonizione, quasi “cercata”, gli farà saltare la prossima partita con la Gelbison. Una scelta che però gli consentirà di esserci nel big match della settimana successiva contro il Savoia.

Leggi anche

Apprensione per Di Grazia e Girasole

Nel secondo tempo hanno destato preoccupazione le uscite dal campo di Di Grazia, tra i migliori, e di Rosario Girasole. A fine gara, però, mister Torrisi ha tranquillizzato tutti: sostituzioni solo precauzionali, nulla di allarmante per entrambi.

Da martedì si riparte: testa alla Gelbison

Non c’è tempo per fermarsi. Da martedì la Reggina torna al lavoro con un obiettivo chiaro: preparare la sfida con la Gelbison, altro passaggio chiave per proseguire la rimonta e restare agganciati al treno di testa.