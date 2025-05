Trattazione fissata per il pomeriggio di oggi nella quale si è discusso il reclamo presentato dalla Reggina riguardo la decisione del Giudice Sportivo di chiudere le porte del Granillo per la finale play off contro la Scafatese. Il dibattimento si è concluso qualche minuto fa e adesso si attende la decisione, filtra cauto ottimismo, ma è utile attendere.