Reggina: reclamo con procedura d’urgenza. I tempi

La settimana che non doveva avere alcuna distrazione per preparare al meglio la finale play off da giocarsi in casa contro la Scafatese, è iniziata con la forte polemica tra la società amaranto e la Vibonese dopo gli avvenimenti della domenica, attraverso uno scambio di comunicati, con in mezzo le pesanti accuse rivolte dal Ds rossoblu Meli nei confronti del patron Ballarino, del tecnico Trocini e l’attaccante De Felice.

Leggi anche

Ma la notizie più clamorosa e sconcertante è arrivata nel pomeriggio di ieri con i verdetti del Giudice Sportivo che puniscono la Reggina con una ammenda di 3000 euro e l’obbligo di giocare la partita con la Scafatese a porte chiuse.

Leggi anche

La società ha comunicato il preannuncio di reclamo al quale seguirà il deposito dello stesso con procedurà d’urgenza. Questo significa riuscire ad avere una risposta tra giovedi o al massimo venerdi. In caso di esito positivo poi bisognerà mettere subito in moto la prevendita con pochi giorni a disposizione per l’acquisto dei biglietti.