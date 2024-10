Reggina, vicini al ritorno di Belardi?

Prove tecniche di riavvicinamento. La Reggina ed Emanuele Belardi presto potrebbero riabbracciarsi. Il gran lavoro svolto con il settore giovanile è parecchio apprezzato dalla nuova proprietà che nutre una stima notevole nei confronti dell ex portiere amaranto. Si ricorda che Belardi per motivi precisati in occasione della sua ospitata a Momenti Amaranto, ha rassegnato in maniera irrevocabile le proprie dimissioni sotto la gestione Praticò.

Da allora sono cambiate tante cose e più volte il DS Taibi ha cercato di convincere Emanuele a tornare. Per la gara di domani contro il Catanzaro Belardi sarà ospite della Reggina e sicuramente ci sarà modo anche di parlare di un suo ritorno.