Ex Reggina – Un altro figlio del S. Agata conquista la serie A

Un altro prodotto del settore giovanile amaranto approda nella massima serie. Jacopo Dall’Oglio è cresciuto tra i giovani della Reggina, portato in amaranto dall’allora responsabile Giuseppe Geria (adesso al Pescara) ed ha esordito tra i cadetti il 29 maggio del 2011 nel match tra il Sassuolo e la Reggina. Esperienze con le maglia del Pavia e del Barletta poi il ritorno in amaranto con 51 presenze e 2 reti.

Poi il passaggio al Brescia, un infortunio importante, una ricaduta. Tra alti e bassi comunque con le rondinelle riesce a collezionare un buon numero di presenze nei vari campionati, fino alle quattordici accumulate in questa stagione, coronata con la vittoria del primo di maggio per 1-0 contro l’Ascoli che consegna al Brescia la promozione in serie A.

Leggi anche

Leggi anche