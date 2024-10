Calcio – Finiti i recuperi, finalmente la classifica completa. Reggina in attesa

Si è dovuti arrivare ad una giornata dalla chiusura della stagione regolare, per poter avere il quadro completo delle partite giocate ed una classifica finalmente non più provvisoria.

Con il solo Rende che domenica prossima osserverà un turno di riposo, al termine dei novanta minuti dei match, si avrà la classifica definitiva del girone C e quindi si potranno stabilire gli accoppiamenti per quello che riguarda la disputa dei play off.

In testa la Juve Stabia ha già conquistato la promozione in serie B, in coda la Paganese farà di tutto per mantenere o addirittura accorciare l’attuale svantaggio dal Bisceglie, per potersi giocare il primo play out.

La Reggina, con i tre punti già acquisiti, starà alla finestra in attesa di conoscere il suo avversario, ricordando che sarà la squadra che si collocherà all’ottavo posto.

CLASSIFICA

Juve Stabia 77

Trapani 73

Catanzaro 64

Catania 64

Potenza 54

V. Francavilla 52

Reggina 49

Monopoli 48

Casertana 48

Rende 47

Cavese 47

Viterbese 45

Sicula Leonzio 42

Vibonese 42

Rieti 38

Siracusa 35

Bisceglie 26

Paganese 20