Reggina-Sancataldese: la probabile formazione amaranto

Nel corso della conferenza stampa pre gara, mister Torrisi ha parlato di necessario cambio sotto l’aspetto mentale e di qualche modifica anche dal punto di vista tattico. Questo rende più complicato riuscire a individuare quale potrà essere lo schieramento e quindi la disposizione. Immaginiamo, però, che almeno in partenza si dovrebbe mantenere quell’idea che ha fruttato vittorie e punti.

La probabile formazione

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Palumbo (Edera); Ferraro. All. Torrisi