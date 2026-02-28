City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina-Sancataldese: dove e come vedere la partita degli amaranto

Non è previsto il pubblico delle grandi occasioni al Granillo

28 Febbraio 2026 - 00:42 | Redazione

Domenico Mungo Reggina ()

La Reggina gioca di sabato contro la Sancataldese, per l’impegno dell’Italia femminile contro la Svezia, match programmato per martedi sera al Granillo. Gli amaranto hanno necessità di tornare alla vittoria dopo l’inaspettato passo falso sul campo della Vigor Lamezia.

Leggi anche

Come e dove vedere la partita

Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.

RegginaReggio Calabria Calcio