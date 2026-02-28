Reggina-Sancataldese: dove e come vedere la partita degli amaranto
Non è previsto il pubblico delle grandi occasioni al Granillo
28 Febbraio 2026 - 00:42 | Redazione
La Reggina gioca di sabato contro la Sancataldese, per l’impegno dell’Italia femminile contro la Svezia, match programmato per martedi sera al Granillo. Gli amaranto hanno necessità di tornare alla vittoria dopo l’inaspettato passo falso sul campo della Vigor Lamezia.
Come e dove vedere la partita
Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.