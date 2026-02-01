Reggina-Savoia: le formazioni ufficiali. Rimane fuori Edera
Rosario Girasole torna al centro della difesa. Sartore neanche in panchina
01 Febbraio 2026 - 13:23 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Savoia, gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, D. Girasole, R. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Ragusa, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Barillà, Edera, Lanzillotta, Guida, Porcino, Macrì.
SAVOIA (3-4-2-1): Iuliano; Forte, Checa, Vaccaro; Schiavi, Pisacane, Ledesma, Fiasco; Umbaca, Guida; Reis. All: Catalano
A disposizione: De Lorenzo, Bitonto, Meola, Munoz, Nussbaumer, Frasson, Cadili, Sellaf, Boli.
Arbitro: Davide Ammannati (Firenze). Assistenti: Giacomo Scorrano (Lecce), Ahmed Maher Said I. Eltantawy (Chiari)