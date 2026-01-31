Reggina-Savoia: altro aggiornamento della società amaranto sul dato presenze

Domenica il Granillo di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della stagione. La Reggina, attualmente al secondo posto in classifica, affronterà il Savoia, anch’essa a 39 punti e pronta a lottare per mantenere il passo della capolista. La posta in palio è alta e l’entusiasmo dei tifosi amaranto non fa che aumentare, con la vendita dei tagliandi di Tribuna e Curva Sud che viaggia a buon ritmo.

Leggi anche

A poche ore dalla partita il Granillo difficile che registri il tutto esaurito, ma sicuramente presenterà un ben colpo d’occhio. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 600 biglietti, che sono andati esauriti in un batter d’occhio, ma anche il cuore amaranto batte forte, con oltre 6180 presenze che si registrano al momento tra abbonamenti e acquisto tagliandi.

Leggi anche

La Curva Sud, simbolo di passione, tifo e tradizione, sarà come sempre protagonista con cori e striscioni che inciteranno i ragazzi di mister Torrisi a dare il massimo in una partita che si preannuncia fondamentale per il prosieguo del campionato visto che questa sfida si configura come un vero scontro diretto per mantenere vivo il sogno della promozione. La Reggina, che ha mostrato una grande forza in questa fase del campionato, non può permettersi passi falsi in casa ed è proprio il pubblico che potrebbe fare la differenza.

Leggi anche

Con la partita in programma alle 14:30 di domenica, il Granillo si prepara a essere il teatro di una battaglia che coinvolgerà giocatori e tifosi con la speranza, così come ha sottolineato il tecnico amaranto, che la numerosa ppresenza di pubblico, possa aumentare la percentuale di desiderio di arrivare alla vittoria. Chi avrà la meglio? La risposta arriverà domenica pomeriggio.