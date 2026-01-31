City Now

Reggina-Savoia: mister Torrisi ne convoca 23

Cinque rimangono a casa per scelta, tre gli indisponibili

31 Gennaio 2026 - 15:59 | Comunicato

Reggina Di Grazia

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Savoia:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
 Difensori: Adejo, Distratto, Fanari. D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino  
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
  Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore

 Non convocati: Chirico, Fomete, Panebianco, Palumbo, Pellicanò
 Indisponibili: Bevilacqua, Desiato, Verduci

RegginaReggio Calabria Calcio