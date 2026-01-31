Reggina-Savoia: mister Torrisi ne convoca 23
Cinque rimangono a casa per scelta, tre gli indisponibili
31 Gennaio 2026
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Savoia:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari. D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore
Non convocati: Chirico, Fomete, Panebianco, Palumbo, Pellicanò
Indisponibili: Bevilacqua, Desiato, Verduci