Reggina-Scafatese, il messaggio ai tifosi di mister Trocini

Con la riapertura ai tifosi del Granillo per la finale play off tra la Reggina e la Scafatese, ha preso il via anche la prevendita. Rispetto alla gara con la Vibonese ci si aspetta una maggiore partecipazione di pubblico con una presenza massiccia anche di tifosi ospiti. Mister Trocini sul proprio profilo social suona la carica: “Ancora una…fino all’ultimo secondo“.

