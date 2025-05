Reggina-Scafatese: dove e come vedere la partita

La possibilità di assistere al match per coloro che non saranno al Granillo

Ultimo atto della stagione. Per la Reggina faticosa, logorante, caratterizzata da tante vittorie ma al momento non utili per arrivare all’obiettivo prefissato, quello della vittoria del campionato. Per continuare a sperare, passaggio da un eventule ripescaggio, c’è solo una possibilità, vincere il play off. Per farlo bisognerà superare la resistenza della forte Scafatese.

Come vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50”.