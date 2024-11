Reggina: dopo la bruciante sconfitta, Inzaghi parla dell’obiettivo da raggiungere

Arrabbiato? Di più. Mister Inzaghi arriva in sala stampa con il volto scurissimo. Aveva già pregustato la seconda vittoria consecutiva ed il rilancio definitivo della sua Reggina dopo il periodo di crisi. Ed invece in un solo minuto una situazione che si è clamorosamente ribaltata consegnando la sesta sconfitta nelle otto gare di questo girone di ritorno e limiti che stanno venendo fuori con il trascorrere delle giornate. Nonostante questo per la prima volta il tecnico amaranto non gira intorno agli obiettivi da raggiungere e per la prima volta dichiara: “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff e vista la buona posizione attuale in classifica, dobbiamo farlo. Oggi sono molto arrabbiato per come si è persa una partita controllata fino a pochi minuti dalla fine”.

