Reggina: non parla nessuno… In realtà ha già parlato il campo

Una batosta pesantissima che ha scatenato la rabbia dei tifosi. La Reggina perde davanti al pubblico di casa contro una Gelbison organizzata che ha dominato nel corso del primo tempo, si è fatta raggiungere nel secondo e nel momento meno atteso, ha trovato la rete della vittoria. I tifosi della Curva Sud, che avevano iniziato la contestazione durante il primo tempo, hanno continuato per tutto il corso della partita. Preso di mira il patron Ballarino. A fine partita arriva la comunicazione, non parla nessuno, silenzio stampa.

