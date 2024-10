Reggina, Somma: ‘Toscano, la rivincita del mondo allenatori’

Ospite di “Buongiorno Reggina” il tecnico ed ora opinionista Rai Mario Somma, questi alcuni passaggi del suo intervento:

“E’ un campionato eccezionale per la Reggina, lo dicono i numeri. Ad inizio stagione nessuno si aspettava un cammino del genere. L’ingresso del nuovo presidente ha dato uno slancio significativo, ma il gran lavoro lo ha fatto il DS Taibi. L’organico del Bari dava maggiori aspettative, come quelli di Catanzaro e Ternana, ma nella costruzione di questa Reggina il dirigente amaranto ha fatto un grande lavoro.

A prescindere dai risultati ci sono le prestazioni, per questo aggiungo a quello che ho detto sottolineando che Mimmo Toscano ne rappresenta la ciliegina sulla torta. Gli avversari devono cercare di dare risposte al loro ambiente e magari attraverso frasi fatte o luoghi comuni si tende a parlare degli altri. Denis sarà sempre più determinante nel momento in cui recupera la migliore condizione, Corazza è in grande spolvero, ma è l’intera rosa a dare garanzie.

A me non piace fare 0-0 nelle dichiarazioni. Il capitolo allenatori merita ampia disamina. Oggi questa figura è sminuita, Mimmo Toscano è la rivincita del nostro mondo, poi le caratteristiche di ognuno di noi sono diverse e lo devono essere in base alla piazza in cui vanno ad allenare. Nel calcio ci sono poche cose da migliorare dal punto di vista tecnico e tattico ed allora la figura dell’allenatore deve intervenire in altro come la gestione del gruppo o l’alimentazione, ma ovviamente ci vuole sempre il grande supporto della società.

Concorrenti della Reggina? Non posso non dire il Bari, anche perchè il suo presidente ha promesso interventi sul mercato e l’idea della Lega Pro di non mettere limiti agli Over ha aumentato questa bella competizione tra società forti economicamente. I nove punti di vantaggio mi fanno pensare che oggi, però, si debba puntare ad una conquista del secondo posto, perchè con questo cammino e questo vantaggio solo la Reggina può perdere il campionato”.

