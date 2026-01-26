Reggina: mister Sorci su Guida e Sartore. Intanto finisce l’esilio di Torrisi

Entrambi sono entrati a partita in corso e hanno creato scompiglio a una difesa solida e organizzata come quella della Gelbison. Le dichiarazioni a fine gara di mister Sorci sui due calciatori: “Guida e Sartore sono due ragazzi eccezionali, valori aggiunti per questo gruppo. Soprattutto sono contento per la prestazione che hanno messo in mostra contro la Gelbison, è venuto fuori tutto il loro valore. Guida è arrivato da poco e si è messo subito a disposizione con grande umiltà, Sartore ha vissuto l’handicap di una espulsione proprio all’esordio, ma vi assicuro che è un giocatore di livello“.

Leggi anche

Intanto proprio contro la Gelbison mister Torrisi ha scontato il suo quarto e ultimo turno di squalifica. Per come si erano messe le cose e per come il tecnico aveva guidato la squadra fino a quel momento, la sua squalifica aveva destato qualche preoccupazione rispetto a quella che poteva essere la risposta dei calciatori sul campo. Era stato invece lo stesso Torrisi a tranquillizzare tutti, parlando di concetti ormai fortemente assimilati e in effetti con le tre panchine di Polito e l’ultima di Sorci, è stato proprio così.