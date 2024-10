Reggina: con la Spal tre rientri importanti per mister Baroni

Si svuota quasi totalmente l'infermeria e per il tecnico della Reggina, ampia possibilità di scelta

Con il trascorrere delle settimane, seppur a fatica, ha iniziato a svuotarsi l’infermeria della Reggina. In occasione della sfida con il Pordenone, nonostante i forfait di Montalto e quello perdurante di Situm, si è rivisto in campo l’esterno Micovschi, mentre per fortuna meno gravi del previsto sono risultati i problemi di Cionek, titolare e Stavropoulos, entrato nel finale di gara.

Secondo quanto riferito il Ds Massimo Taibi, intervenuto a Passione Amaranto, sul canale ufficiale del club, per il prossimo incontro che la Reggina giocherà contro la Spal, mister Baroni, salvo imprevisti e facendo i dovuti scongiuri, si ritroverà con la totale disponibilità di Montalto, elemento troppo prezioso, ma anche quella di Lakicevic (in panchina e mai rischiato nelle ultime gare) e finalmente Situm. Questo offrirà ulteriori scelte nel momento in cui c’è da decidere la formazione titolare ed i potenziali cinque cambi nel corso del match.